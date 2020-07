Uzalud fantastični Vilijan, Čelsi udaren čekićem!

Velika pobeda Vest Hema u borbi za opstanak u Premijer ligi i to protiv tima koji se bori za ulazak u Ligu šampiona - Čelsija. Ekipa Dejvida Mojesa je slavila sa 3:2 (1:1).



U prvom poluvremenu nismo videli previše interesantnih detalja sve do 40. minuta, jedino je Kristijan Pulišić imao kolosalnu priliku koju je morao da iskoristi.



Ni ovoga puta nije promašio, pa je Čelsi umalo otišao na odmor sa golom prednosti.Napisasmo "umalo", jer je Vest Hem uspeo da stigne do izjednačenja u nadoknadi vremena prvog poluvremena.Učinio je to Souček, visoko je skočio i pogodio, zastao sa radovanjem jer je očekivao VAR, ali je na kraju proslavio pogodak za izjednačenje.Vest Hem stiže do prednosti u 51. minutu utakmice, tada je Boven centrirao sa desne strane, Antonio je bio priseban i u padu je poslao loptu u mrežu za 2:1 Nisu se dali fudbaleri Čelsija.