Uručite Juventusu titulu, Lacio digao ruke!

Očajna igra Lacija se nastavlja.Iako su matematički i dalje u igri za osvajanje titule, sada će morati da strepe i za drugu poziciju pošto im je Atalanta za petama.Oni su danas na svom terenu dočekali Sasuolo i izgubili su 1:2.Poveli su domaći u 33. minutu utakmice, nakon fantastičnog prodora po desnoj strani Lazarija lopta dolazi do Alberta koji pogađa za 1:0. Ipak, gosti dolaze do izjednačenja u 52. minutu.Kaputo se odlično otkrio nakon izgubljene lopte Alberta na sredini terena, uspeo je da dobije loptu, pa i da asistira za Raspadorija kojem nije bilo teško da pošalje loptu u praznu mrežu. Nije to bio kraj, Sasuolo uspeva da postigne još jedan gol do kraja utakmice i to u 1. minutu nadoknade kada je Kaputo uspeo da postigne gol nakon asistencije Ferarija. Lacio je ovim porazom praktično izgubio sve šanse da ostane u trci za šampionsku titulu, posebno ukoliko Juventus uzme tri boda protiv Atalante.Filip Đuričić kod Sasuola igrao 68 minuta, a kod Lacija Sergej odigrao 67 minuta. Inače, Milinković-Savić je odigrao svoju 200. utakmicu za Lacio.