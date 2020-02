Urnebesno pismo 10-godišnjeg navijača Junajteda Klopu, usledio je sjajan odgovor Nemca!

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop odgovorio je desetogodišnjem navijaču Mančester junajteda koji ga je zamolio da "crveni" prestanu da pobedjuju i poručio mu da ne može da uvaži njegov zahtev.



"Liverpul previše pobeđuje. Ako pobedite na još devet utakmica imaćete najbolju seriju u engleskom fudbalu. Budući da sam navijač Junajteda, to me čini tužnim. Molim vas da izgubite sledeći meč. Samo treba da pustite protivnički tim da postigne gol. Nadam se da sam vas ubedio da ne osvojite ligu ili da bar ne pobedite u narednim mečevima", napisao je 10-godišnji Darah Kurli.



Na iznenađenje malog Daraha i njegovih roditelja, ubrzo je stigao odgovor s Enfilda.



"Nažalost, ne mogu da ispunim tvoj zahtev. Koliko god ti želeo da Liverpul izgubi, moj posao je da pomognem Liverpulu da pobeđuje jer milioni ljudi širom sveta to žele i ne želim da ih izneverim. Na tvoju sreću, gubili smo utakmice u prošlosti i gubićemo ih u budućnosti, jer to je fudbal", naveo je Klop.



"Problem je kada imaš 10 godina i misliš da će stvari uvek biti kao što su sada. Ja sa 52 godine mogu da ti kažem da ti nije tako. Nadam se da ćemo, ako budemo imali sreće, ostvariti još pobeda i da ćemo osvojiti neki trofej, a da to neće tebe razočarati jer iako su naši klubovi rivali, postoji veliko poštovanje. To je, za mene, fudbal", naveo je Klop.



Liverpul je prvi na tabeli Premijer lige sa 76 osvojenih bodova, odnosno ima čak 22 boda više od drugoplasiranog Mančester sitija.