Urnebesni Rusi, koji Mirančuk igra u Bergamu?

Reprezentacija Rusije sutra igra prijateljsku utakmicu sa Moldavijom, posle toga imaju dve utakmici u Ligi Naciija sa Turskom, ali i našom reprezentacijom.



Rusi su trenutni prvi u našoj grupi, meč sa Moldavijom čekaju u odličnom raspoloženju, a deluje da je tandem Mirančuk glavni za dobru šalu.



Blizanci Aleksej i Anton su rešili da se oprobaju u 'papir, kamen, makaze' - ulog je taj da se pobednik vraća u Bergamo, to jest da igra za Atalantu. Tri pobede su pripale Antonu, te ćemo izgleda videti rokadu blizanaca.



Aleksej je u ovom prelaznom roku prešao da igra za Gasperinijev tim, Anton je ostao u Lokomotivi - ostaje nam da vidimo da li će Aleksej ispoštovati dogovor.



The best video you will see today.



Aleksey and Anton Miranchuk playing paper, scissors, rock to decide who is going back to Atalanta.



Spoiler: Anton wins. pic.twitter.com/2PHBawpsmf