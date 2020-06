"Uragan" – Peruđa i Gaući, bizarna priča "Kalća"!

Sigurno da je malo bilo živopisnijih likova od Lućana Gaućija, legendarnog predsednika Peruđe, za jedne ludaka, za druge prevaranta, treće heroja koji je uspravio glavu pred tradicionalnim silama italijanskog fudbala.







Sam sebe je tako doživljavao, umro je u februaru u egzilu, u Dominikani, gde se skrivao od italijanskih poreskih vlasti godinama. Za Gaućija je vezano zlatno doba Peruđe, klub je doveo do Evrope, a u galeriji slavnih Lacija, ima mesta i za njega.







Peruđa je dobila Juventus u poslednjem kolu Serije A 2000. godine, u onoj čuvenoj utakmici, odigranoj po biblijskom potopu. Kolina je čekao, meč je bio prekidan, na kraju je Kalori pogodio mrežu Juventusa, kada je završeno, na „Olimpiku“ je krenulo neverovatno slavlje.





Lućano je proglašen za heroja malog čoveka, lika koji je vratio nadu u regularnost italijanskog fudbala, tačnije predsednika koji nije dozvolio da ga uplaše mračne sile fudbalskog severa, kako su pisali rimski mediji.







Iako za Peruđu nije značila ništa, ova utakmica je ušla u istoriju, jer je Gaući pretio svojim igračima da će, ako puste Juventus, čitavo leto provesti u karantinu.









Inače on je devedesetih kada je kupio klub iz Umbrije prošao pakao Serije C, ispadao iz druge lige, ali je sredinom decenije tim predvođen bombarderom Markom Negrijem stigao do elite. Taj tim vodio je najveći šmeker italijanskog fudbala Đovani Galeone, a u njemu igrao i njegov najbolji učenik Maks Alegri.







Iako su ispadali, šest sezona su vezali u Seriji A, sećate se verovatno figure Sersea Kozmija sa neizbežnim kačketom, pritiska na domaćem terenu, kupovine Nakate što je bio sjajan potez i promašaja sa Kinezom, prezivao se Ma, nikada nije zaigrao.





Najluđe je bilo dovođenje sina pukovnika Gadafija, Sadija, koji je čak debitovao i dao gol Juventusu čiji je bio jedan od sponzora (Tamoil).







Gaući je umeo da se potuče sa protivničkim predsednicima, moćnim Matarezeom iz Barija, prvi je angažovao ženu za trenera, Karolina Moraće je postala šef u trećeligašu Viterbezeu koji je takođe bio u vlasništvu ovog biznismena.







Ipak, najluđi potez je napravio kada je otpustio Južnokorejca Hana koji je u



onoj čuvenoj utakmici izbacio Italiju na Mundijalu 2002. Sudija tog meča Bajron Moreno, Ekvadorac je bio korumpiran, "Azuri" su pokradeni, a Moreno je u ovoj deceniji uhapšen na JFK u Njujorku sa koferom droge koju je prenosio.











Ni ovo nije najbizarnije što je „Uragan“ želeo da napravi, naime, hteo je da dovede najbolju fudbalerku na svetu u to vreme, Nemicu Birgitu Princ koja je bila svetski prvak.





Gaući je tvrdio da će stvar isterati to kraja i da je Princ pristala, teško bi se mogla osporiti njegova argumentacija, ona je kao građanin EU mogla da se bavi bilo kojim poslom u Italiji, pa i da igra fudbal za muški tim. Tu UEFA ne bi mogla ništa...





Na kraju, posle sjajnih godina, u šokantnom raspletu sezone, Peruđa je 2005. u baražu ispala od Torina, i odmah bankrotirala, otišla u petu ligu među amatere. Do ove decenije se nije vratila među profesionalne klubove.





Gaući je osim Viterbezea, posedovao Sambenetedeze, Kataniju, a osamdesetih je bio potpredsednik Rome, desna ruka Dina Viole, tada je „Vučica“ optuživana da je redovno kupovala sudije, ali i rivale u evropskim kupovima.







"Uragan" je ostao legenda, pošto se krio nekoliko godina, osuđen je na tri godine zatvora početkom ove decenije, ali je kasnije iz straha od novog odlazaka iza