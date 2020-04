Žoze Murinjo je rešio da izađe i da trenira. Zajedno sa njim je bilo još nekoliko članova Totenhema. Murinjo je trenirao sa Tangujem Ndombeleom, a na istom klipu su još dva fudbalera Totenhema.



Davidson Sančez i Rajan Sesenjo se na snimku drže jedan do drugog, kršeći tako meru koju su doneli epidemiolozi, a to je držanje na dva metra jedan od drugog.



Što se tiče Murinja, on je držao rastojanje.



Takođe, Vlada je donela i meru da se može vežbati van kuće, ali i da se to može raditi samo sa onima sa kojima živite.



Uprava Totenhema je, po svemu sudeći, ljuta na Murinja i njegov plan za trening.