Uprava Dinama o histeriji igrača!

Dinamo je u sredu putem saopštenja izneo odluku o smanjenju plata za svih 450 osoba u Dinamovom pogonu, na koje su pristali svi osim igrača i stručnog štaba prvog tima.



U četvrtak je klub odlučio da uruči otkaze gotovo svim članovima stručnog štaba. Jedini koji je izostavljen sa tog spiska bio je glavni trener Nenad Bjelica.



"Onaj ko je razuman, realan, normalan, on će prepoznati naše namere i zašto smo sada uveli mere racionalizacije i štednje. Ne zato što smo u nekoj panici, nego zato što razmišljamo šta će biti za tri, šest ili devet meseci", rekao je Antolić, prenela je Hina.



"Pustite da sa svojim igračima rešimo i da kroz razgovor oni shvate da je to usmereno za očuvanje njihovih ugovora i za osiguranje njihove egzistencije, kao što je to prihvatilo 90 odsto drugih ljudi koji od Dinama svaki mesec dobijaju platu. U situaciji kad ljudi nemaju gde da žive, kad se ruše stanovi i kuće, kad ljudi umiru po bolnicama, sad je tema odnos Dinamovih igrača i Dinama... Kroz par dana ćemo sesti s njima i sto posto će shvatiti o čemu se tu radi, da se ne radi ni o kakvom udaru na njih", zaključio je Antolić.



O mogućem raspletu situacije oko statusa prvog trenera Nenada Bjelice, koji je u četvrtak ostao bez svog stručnog štaba, Atolić nije govorio.