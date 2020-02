Umtiti, zar opet?

Samjuel Umtiti opet ima problema sa kolenom!



Madridski As preneo je danas da se Samjuel Umtiti fizički ne oseća baš najbolje.



Kako navodi ovaj list, njegovo koleno je ponovo oteklo pa će zbog toga biti podvrgnut medicinskim pregledima kako bi se utvrdilo o čemu se zapravo radi.



Treba istaći da Francuz jutrošnji trening nije mogao završiti do kraja, da je osetio bolove u kolenu, a to je odmah razlog za brigu.



Nije tajna da je Umtiti odbio savet klupskih lekara da ode na operaciju, već se okrenuo alternativnim terapijama u Kataru. U Barsi odavno strahuju da je samo pitanje trenutka kada će Umtiti opet doživeti povredu, a sada je posle dužeg vremena odigrao tri od moguće četiri utakmice.





Umtiti je dolaskom Kikea Setijena dobio veću minutažu, ali je utakmica sa Betisom na kojoj je menjao suspendovanog Pikea, pokazala da je daleko od prave forme i da je fizički nespreman.





Inače, Umtiti je planiran da opet igra za vikend, u subotu od 16.00 sa Hetafeom na Kamp Nou, pošto je sada suspendovan Klemen Lengle...