Umesto da ga proda, Barsa mu daje novi ugovor?

Nelson Semedo pregovara sa Barselonom oko potpisa novog ugovora, prenose katalonski mediji.Navodno, Barselona je pokušala da proda Nelsona Semeda, odnosno da ga trampi za Lautara Martineza, ali kako je ta priča propala, a Portugalac zaigrao bolje, došlo je do preokreta.Žorž Mendeš, superagent, pregovara sa Barsom oko novog ugovora za svog klijenta, a spekuliše se da bi Semedo mogao da dobije produžetak do 2025. godine.On je u Barsu stigao iz Benfike leta 2017. za 35 miliona evra, ali utisak je da su na Kamp Nou više očekivali od njega.Semedo je najbolje zaigrao dolaskom Kikea Setijena, pa je možda i to razlog za potencijalni produžetak saradnje.