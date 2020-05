Umešala se frau Merkel, novi datum nastavka Bundeslige!

Ništa od Bundeslige 15. maja. Naime, kako sada situacija izgleda, restart nemačkog šampionata biće odložen za sedam dana.



Razlog je primedba kancelara Angele Merkel, naime, ona smatra da igrači moraju u karantinu da provedu dve nedelje, kako bi šampionat bio nastavljen. To znači da bi prvenstvo moglo da se nastavi, u najboljem slučaju 22. maja.



Nemačka premijerka će danas razgovarati sa liderima nemačkih pokrajina o merama koje se preduzimaju i tome kako će one biti postepeno ublažavane.



Jedna od tema biće fudbal i iako vlada želi sa se Bundesliga nastavi uz poštovanje protokola, to se neće desiti još najmanje dve nedelje.



Osnovna ideja je da klubovi budu u nekoj vrsti kampova, tačnije da igrači budu izolovani do početka, uz stalna testiranja što bi rizike smanjilo na minimum.



Prve dve runde testova su pokazale da je 10 igrača pozitivno na korona virus, a buru je izazvao Salomon Kalu koji je snimljen kako se pozdravlja sa saigračima. Drugoligaš Aue je čitav tim poslao u izolaciju nakon što je otkriveno da je pozitivan jedan od članova stručnog štaba.











Ministar zdravlja, Jens Špan rekao je jutros da su predviđene kazne za nepoštovanje protokola i naveo primer Kalua kao igrača koji nije shvatio koliko je situacija ozbiljna.



Ali, on ne dovodi u pitanje nastavak.



"Jasno je, slušamo i glas javnosti, milioni ljudi ne mogu da dočekaju da se šampionat nastavi", rekao je Špan.



U ponedeljak je u Nemačkoj umrlo šezdesetak ljudi, zemlja je brzom reakcijom i masovnim testiranjima sprečila širenje virusa i izbegla ono što se desilo u Italiji, Španiji i Francuskoj.