UEFA razradila plan, pet mogućih datuma za Ligu šampiona, ali i velika promena, nagledaćemo se penala?

I dalje nije jasno kada će biti nastavljena Liga šampiona, tačno je da je na stolu nekoliko predloga, onaj najoptimističniji je da bi u aprilu 14. ili 28. mogla da se kompletira osmina finala, a da se zatim bez veliki promena igrao do 30. juna i finala u Istanbulu.



Sa druge strane, ovi datumi su nerealni, s obzirom na situaciju u Španiji i Italiji, pa postoji još pet datuma kada bi mogla da se nastavi Liga šampiona.



Dakle, ako april prođe bez fudbala u pitanju su 5. 12. 19. 26. maj, no to bi iziskivalo razne promene, počev od formata četvrtfinala, plej ofa do finala, to tek treba da bude razrađeno.



Najgora varijanta je 13. jun, do tada bi trebalo da budu kompletirani mečevi osmine finala.



Onda bi se četvrtfinala i polufinala igrala po jednu utakmicu, to je ukupno šest mečeva, ne bi bilo ni produžetaka, već bi penali odlučivali posle remija u regularnom vremenu. U ovom slučaju, stiglo bi se do finala 30. juna u Istanbulu.











Kakve bi to posledice imalo na lige?



Pa, neki mečevi bi morali da budu odloženi, ali u tom slučaju bi UEFA produžila sezonu do 15. jula, kako bi olakšala kraj nacionalnih šampionata.