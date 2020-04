UEFA popušta pod pritiskom, LŠ u najčudnijem formatu, u avgustu?!

Kako prenosi španska Kadena SER, UEFA i vodeće lige Evrope pripremaju teren za novi plan. Iako su svi krenuli optimistično, da će se sezona nastaviti u maju, da će se finala Lige šampiona i Lige Evrope igrati 24. i 27. juna, tako nešto je nemoguće.



Najnoviji i trenutno najrealniji plan je da se lige nastave tek u drugoj polovini juna i da traju do jula, a da se Liga šampiona i Liga Evrope završe u avgustu i to na nikad čudniji način.



Preostale utakmice osmine finala i nastavak do kraja i samog finala, igrale bi se na jedan meč i to na neutralnom terenu!



Uz to, UEFA za sada ne veruje da će utakmice moći da se igraju uz prisustvo navijača, tako da ne možemo ni da zamislimo kako bi sve to moglo da izgleda.



Eliminaciona faza LŠ i LE na jedan meč, do kraja, na neutralnom terenu i to bi se sve utakmice odigrale u razmaku od samo dve nedelje... u avgustu?!



Inače, nakon toga se očekuje kratka pauza i start nove sezone u septembru.



Čekamo dalji rasplet, situacija je i dalje ozbiljna, Italija je danas prešla 20.000 kada su u pitanju preminuli od koronavirusa...