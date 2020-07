UEFA otkrila plan Lige šampiona za narednu sezonu

Liga šampiona će naredne sezone morati da počne kasnije, zbog čitave situacije sa pandemijom koronavirusa.



UEFA je danas potvrdila da naredna sezona startuje 20. oktobra, a finale se igra u Istanbulu, 29. maja 2021.



Grupna faza će biti "zbijena" od 20. oktobra do 9. decembra, a potom na proleće ide sve u ustaljenom ritmu.



Osmina finala se igra od 16. februara do 17. marta, četvrtfinala 6. i 14. aprila, polufinala 27. aprila i 5. maja i pomenuto finale 29. na Ataturk stadionu u Istanbulu.



Podsetimo, ovogodišnja Liga šampiona igra se u skraćenom kup formatu, na jedan meč od 12. do 23. avgusta u Lisabonu.