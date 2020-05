UEFA opet menja plan, trokorakom do trofeja u LŠ!

Kao što je poznato, UEFA namerava da završi sezone u svojim takmičenjima, Ligi šampiona i Ligi Evrope, a danas stižu nove informacije.



Prema saznanjima nekoliko pouzdanih španskih medija, UEFA ima novi plan - do kraja LŠ i LE igraće se po jedan meč!



Dakle, nakon utakmica osmine finala koje takođe treba da se završi (još četiri utakmice), sledi po jedna utakmica četvrtfinala na neutralnom terenu, a potom i veliki fajnal for u Instanbulu.



Ova ideja trenutno ima najviše pristalica među članicama UEFA, a konačna odluka bi trebalo da bude doneta na sastanku zakazanomza 17. jun.



Kako trenutno stoje stvari, preostali mečevi osmine finala LE i LŠ igraće se 6. i 8. avgusta, potom slede četvrtfinala, a F4 su na programu u previđenim gradovima domaćinima - Gdanjsku i Istanbulu, krajem avgusta, finala su 27. i 29.



Za sve one koji su zaboravili, Liga šampiona i Liga Evrope stopirani su u martu mesecu, tokom osmine finala.





U Ligi šampiona, četiri kluba su već obezbedila plasman u četvrfinale, a to su - PSŽ, Atletiko Madrid, Lajpcig i Atalanta, dok će u avgustu pred praznim tribinama revanše odigrati







Barselona - Napoli (1:1)

Mančester Siti - Real Madrid (2:1)

Bajern Minhen - Čelsi (3:0)

Juventus - Lion (0:1).

Što se tiče Lige Evrope, u trenutku prekida odigrano je šest mečeva osmine finala, dok Inter - Hetafe i Sevilja - Roma nisu stigli da odigraju ni prve utakmice. Ostali rezultati su:



Olimpijakos - Vulvs 1:1

Rendžers - Leverkuzen 1:3

Volfsburg - Šahtjor 1:2

Bašakšehir - Kopenhagen 1:0

Ajntraht - Bazel 0:3

LASK - Mančester Junajted 0:5