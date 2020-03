UEFA napravila plan! Ljudi, ovo bi moglo da bude najbolje leto u istoriji klupskog fudbala!

Plan je na stolu, UEFA će da proslediti federacijama, ali on je konačan, neće biti menjanja. Naime, sigurno je da će Liga šampiona i LE biti završene, makar u septembru što bi pomerilo takmičenja za narednu sezonu, ali i rezultirano ukidanjem kup takmičenja u zemljama i verovatno promenu formata u narednim izdanjima evropskih kupova.



Jun je ključni mesec, Čeferin je uveren da će biti moguće da se igra, Španci i Englezi svim silama žele da nastave prvenstvo, oni su to saopštili, Italijani nisu tako sigurni, jer se oni najveći, pre svih Juventus i Inter zalažu da šampionat bude prekinut.



Španija i Italija su ma kako paradoksalno zvučalo manji problem od Francuske, Engleske i Nemačke jer je epidemija počela ranije.



U Ligi šampiona postoji ideja koju gura i razradio je generalni sekretar Đorđo Marketi. Bila bi kompletirana osmina finala (ostale su još četiri utakmice), a onda u četvrtfinalu bila igrana po jedna utakmica verovatno isto u polufinalu, a zatim finale u Turskoj u junu. Ako do tada Turska bude zabeležila porast broja obolelih, onda bi finale bilo premešteno. I LE je veći problem jer je ostalo 27 mečeva, pa bi bio manjak termina i teško bi bilo sve završiti do kraja juna.













Što se ugovora tiče, problem je da ako se sezona produži posle juna, nekim igračima ističu ugovori. Ali, moglo bi da dođe do dogovora da ugovori budu produženi univerzalno za sve igrače tokom par meseci dok sezona ne bude zvanično završena.



Transferi?



Pa to bi bila direktna posledica pomeranja kraja sezone, verovatno bi do januara trajao prelazni rok, odnosno letnji i zimski bi bili spojeni, jer niko ne zna kada bi, ako se recimo završi sadašnja sezona u avgustu počela nova. To sigurno ne bi bilo pre oktobra meseca.



Reprezentacije?



Ono što je jasno je da nema EP do sledećeg leta, ali tek treba da budu odložene prijateljske utakmice u junu. LN će ispaštati, trebalo bi da počne 3. septembra, za to nema šanse, jer će sezona trajati duže i igrači će imati duži odmor, pa će i to takmičenje morati da bude modifikovano.



Ipak između FIFA i UEFA i pored toga što nisu, blago rečeno u dobrim odnosima, postoji određeni stepen slaganja da se sezona produži, ako treba i do avgusta, kako bi se sve završilo, pogotovo evropski kupovi. Nacionalnim savezima će biti ostavljena mogućnost da sami odluče o okončanju šampionata, tačnije da ih ili ponište, ili nastave...