UEFA na današnjem sastanku donela nove predloge i rokove za nastavak sezone!

Zvanično, još uvek niko ne može da pretpostavi kada i kako će se završiti fudbalska sezona u najjačim ligama petice, ali je UEFA danas jasno odredila svoje stavove.



Za početak, kao što je od ranije poznato, i danas je potvrđeno da je prioritet da se prvenstva završe regularnim putem, tačnije da se lige nastave kada to bude bezbedno. Ipak, UEFA je svima dala precizan poslednji rok - prvenstva moraju da budu završena do 3. avgusta.



Ukoliko kojim slučajem ne bude moguće da se prvenstva nastave, UEFA je ostavila savezima da donesu odluku o plasmanu ekipa u evropska takmičenja, ali da to bude objektivno i transparentno, najverovatnije sa trenutnim stanjem na tabeli.



UEFA ne isključuje mogućnost da se neka prvenstva završe i sa plej ofom, odnosno po ubrzanom i skraćenom formatu, u skladu sa dogovorom između klubova.



Prioritet su lige, a nakon toga da se nastave takmičenja u Ligi šampiona i Ligi Evrope, najverovatnije u avgustu, ali još uvek nije isključeno i da se uporedo igraju lige i LŠ i LE.



UEFA je u zaključku podvukla da će zdravlje svih biti na prvom mestu i da će u skladu sa tim pratiti razvoj situacije, stoga nijedna odluka još uvek ne može da bude definitivna.







Podsetimo, od danas je poznato da će Bundesliga najverovatnije ponovo startovati 9. maja, očekuje se još samo zvanično odobrenje Vlade Nemačke.