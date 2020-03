UEFA ima tri plana, samo jednu utakmicu ne mogu da zamisle bez navijača!

Kako je rekao predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, UEFA ima tri plana za završetak sezone. Onaj najoptimističniji u koji niko ne veruje je da takmičenja budu nastavljena u prvoj polovini maja, u sadašnjoj situaciji to je nemoguća misija, čak i pred praznim tribinama.



"Teško je zamisliti fudbal pred praznim tribinama, ali sezonu nekako moramo da završimo. Drugi plan je da to bude prvi jun, a treći da sve počne krajem juna, posle toga, sezona je izgubljena", kaže prvi čovek UEFA.



Jednu stvar neće dozvoliti, finale Lige šampiona pred praznim tribinama.



"Na to i ne pomišljamo", kaže Čeferin, mada nije jasno kako bi mogao da napuni stadion u Turskoj, gde kriza nije tolika, ali navijači ne bi mogli da putuju.



On je dodao da postoji i varijanta da šampionati budu nastavljeni naredne sezone, pa da onda počnu novi, ali to bi stvorilo haos jer je EP na programu narednog leta, i neće biti dovoljno termina.



Sve u svemu, ostaje da se čeka, novac od TV je ključan, da nije toga, niko ne bi ni pomislio da igra pred praznim tribinama.