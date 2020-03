UEFA ima spremnu odluku, ovo je papir koji će sutra biti na stolu, za EP, ali i završnicu evropskih kupova!

Izgleda da odluka polako sazreva. Naime, u ovom trenutku najrealnija opcija je odlaganje, ali ne za naredno leto, već kraj novembra.



Prema tim informacijama iz Niona, šampionat bi trajao od 23. novembra do 23. decembra, posle čega će biti nastavljeni nacionalni šampionati.



Što se tiče liga, to bi bilo ostavljeno savezima, najverovatnije bi počele u septembru do kada bi trebalo da epidemija bude pobeđena.



Sa druge strane, UEFA razmišlja da kompletira osminu finala u maju, makar i pred praznim tribinama, da se u četvrtfinalu igra jedan meč, a onda održi fajnal-for u Istanbulu.



I mečevi četvrtfinala bi bili igrani na neutralnim terenima.



Sutra će biti jasnije, video konferenciji sa UEFA, osim predstavnika liga, prisustvovaće udruženje klubova, ali i reprezenti igrača, odnosno FIFpro.







Svakako da nijedna odluka nije idealna, ali da bi svaka bila i provizorna, nikome nije jasno kakva će situacija biti do kraja proleća i koliko se brzo može pobediti opaki virus.



Zbog toga ostaje da čekamo, i jasno da se čuvamo...