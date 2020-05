UEFA ima plan, Čeferin otkrio kada će sezona biti završena!

Predsednik Evropske fudbalske unije UEFA Aleksandar Čeferin rekao je da ta organizacija ima "konkretan plan" za završetak evropske sezone u avgustu.



"Kako sada stvari stoje, siguran sam da možemo da završimo evropska takmičenja za ovu sezonu u avgustu, a tu mislim na UEFA takmičenja", rekao je Čeferin za BeINsports, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Prethodnih meseci spekulisalo se da bi takmičenja u Ligi šampiona i Ligi Evropa mogla da se završe u avgustu.



Čeferin je istakao da će utakmice morati da se igraju bez navijača, ali i da se nada da će se u "većini" domaćih liga završiti takmičenja.



U Premijer ligi ostalo je da se odigraju još devet kola, Bundesliga je nastavljena ovog vikenda, dok je u francuskoj, holandskoj i belgijskog ligi takmičenje prekinuto. Očekuje se da će špansko prvenstvo biti nastavljeno u junu, dok će se srpska Superliga igrati od 30. maja, preostalih četiri kola.



Čeferin je rekao da će lige koje ne završe ovu sezonu "i dalje morati da igraju u kvalifikacijama ako žele da učestvuju u Uefinim takmičenjima" sledeće sezone.



"Samo sportski razlozi mogu biti formula za plasman u Ligu šampiona i Ligu Evropa", naveo je on.



Evropsko prvenstvo koje je ovog leta trebalo da se održi u 12 gradova, odloženo je za sledeću godinu zbog pandemije korona virusa, pa će se održati od 11. juna do 11. jula 2021.



Obe polufinalne utakmice trebalo je da se igraju na londonskom Vembliju, a gradovi domaćini su i Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukurešt, Budimpešta, Kopenhagen, Dablin, Glazgov, Minhen, Rim i Sankt Peterburg.



Čeferin je rekao da je ideja da se utakmice odigraju u istim gradovima sledeće godine, a da je UEFA "razgovarala sa devet gradova domaćina".



"Sa tri grada imamo nekih pitanja. Još ćemo razgovarati, ali igraće se u 12 gradova. Ako se to, ipak, ne desi, spremni smo da organizujemo turnir u 10 gradova, devet ili osam", naveo je predsednik UEFA.