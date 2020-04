UEFA ima još dva rešenja za LŠ... i ne zna se koje je gore!

Da li prekinuti sezonu Lige šampiona u ovom trenutku, na polovini osmine finala ili - odigrati je do kraja pred praznim tribinama?



Navodno, preostale su još samo te dve opcije, ukoliko se pandemija u celom svetu ne smiri.



Prvo, sigurno da bismo svi voleli da se ovo nekako stiša tokom maja i da se sezone završe u svim takmičenjima sa navijačima?



Ali, ukoliko je neophodno zatvoriti tribine?



Prvenstva će se svakako završiti i tu nema dileme, makar se igralo do avgusta, uostalom, zato su i odložena EP, Kopa Amerika i OI.



UEFA je ostala kao jedina u problemu oko Lige šampiona i Lige Evrope, a Gardijan piše da je na stolu ostalo i dve "krizne" solucije - završetak sezone ili igranje do kraja pa čak i finale bez navijača!



Ne znamo za vas, ali zamislite samo sve preostale utakmice u Ligi šampiona koje gledamo kao da su treninzi bez huka sa tribina...





Gardijan ističe da predsednik UEFA Aleksandar Čeferin ipak smatra da je bolje da sezona završi, pa makar i sve utakmice da budu bez navijača, nego da sve stane u ovom trenutku.





Svakako, najvažnije je da sve ovo prođe, da bude što manje žrtava i da život što pre krene starim tokom, ali, ipak, malo pametnije...