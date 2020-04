UEFA dala konačan rok, kada se nastavlja fudbal?

UEFA je danas izašla sa novim planom koji uključuje i rok od skoro mesec dana od danas.Naime, evropska kuća fudbal naložila je svim nacionalnim savezima rok do 25. maja da naprave plan nastavka sezone nakon pandemije koronavirusa, prenosi engleski Dejli ekspres.Postoje optimistične najave da bi to bio datum kada bi se jasno videla perspektiva nastavka sezone jer se veruje da će pandemija tada oslabiti.Ukoliko ne bude nekih drastičnih slučajeva, nastavak sezone u većem delu evropskih liga bismo mogli videti već krajem juna.Nemačka se nada bi se to moglo desiti već u maju, u Premijer ligi licitiraju sa 8. junom kao tačka nastavka, dok u Italiji i Španiji i dalje vladaju oprečna mišljenja oko toga da li uopšte treba nastaviti sezonu.U pitanju su dve možda i najteže pogođene države u Evropi, jasna je namera da se ne žuri, ali UEFA ima svoju ideju...