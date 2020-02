Učenik opet nadigrao učitelja, Čelsi bliže, Totenhem sve dalje od Lige šampiona!

Frenk Lampard VS Žoze Murinjo 2/2, ili u prevodu - Čelsi je opet pobedio Totenhem!



Fudbaleri Čelsija pobedili su na svom Stamford Bridžu ekipu Totenhema rezultatom 2:1 (1:0) u derbiju 27. kola Premijer lige.Samo dva meseca od prethodne pobede Čelsija nad velikim rivalom, Žoze Murinjo je ponovop poklekao pred svojim učenikom. Tim Frenka Lamparda zasluženo je pobedio golovima Olivijea Žirua i Markosa Alonsa.Čelsi je od samog starta jasno stavio do znanja da i danas želi pobedu i da je na kraju krajeva - bolji rival. Gotovo da se ni u jednom trenutku Totenhem nije pitao oko konačnog ishoda.Doduše, prvu šansu na meču imao je Lukaš Mura, ali je Vili Kabaljero bio na mestu. Potom je Čelsi preuzeo inicijativu, šansu je propustio Maunt, a u 15. minutu već je bilo 1:0.Nakon dubinske lopte, prvo je šutirao Žiru, potom je na odbijenu naleteo Ros Barkli i pogodio stativu, a lopta se potom opet odbila do Francuza koji pogađa prvi ugao - 1:0. Do poluvremena, Čelsi je pripretio preko Alonsa, a u Totenhemu jedini opasan bio je Mura, koji je i u 34. minutu imao priliku, ali je šutirao preko gola.Na samom početku drugog poluvremena, Čelsi je duplirao prednost. Bila je ovo divna akcija, počela još iz auta, a nakon nekoliko pasova, da bi ključni prosledio Barkli do Alonsa, a ovaj zateže sa 20 metara u sam ugao - 2:0. I onda, svedočili smo još jednom besmislu VARa, Lo Selso je nekako ostao bez crvenog kartona, u nastavku pogledajte šta se sve desilo i kako je moguće da nije isključen. Murinjo je probao da ide na sve ili ništa, uveo je Lamelu, ubrzo i Dele Alija i Orijea, ali je Totenhem bio nemoćan da ozbiljnije uzvrati.