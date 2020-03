U Španiji stanje sve gore, ali u savezu veruju, evo kada će sezona u Primeri biti gotova!

Predsednik La lige Havijer Tebas izjavio je danas da je uveren da će se fudbalsko prvenstvo Španije završiti do kraja juna.







"Fundametalni scenario je da se takmičenje nastavi sredinom ili krajem maja. Postojaće pune medicinske garance kada počne da se igra. Ali, to ne zavisi od nas. Ako vlade zemalja garantuju da će moće da se igra, igraće se", rekao je Tebas u intervjuu za "Pais".



Po rečima Tabasa, odluka UEFA da odloži Evropsko prvenstvo za narednu godinu ligama daje novu nadu.



Iako će utakmice biti igrane pred praznim tribinama, prioritet je da se prvenstvo završi, naveo je Tebas.



On je rekao da je u stalnom kontaktu sa čelnicima drugih evropskih liga i da one pokušavaju da se usaglase.