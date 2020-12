U pravu je, da se zove Žirudinjo...

Nekadašnji francuski fudbaler Patris Evra istakao je da bi njegov sunarodnik Olivije Žiru bio daleko priznatiji da se preziva Žirudinjo.



Iskusni napadač je u subotu uveče bio strelac jednog od tri pogodtka u pobedi Čelsija nad Lidsom 3:1 nakon preokreta, a u sredu je sa četiri gola "uništio" Sevilju u Ligi šampiona.



Bez obzira na što gazi ka sredini četvrte decenije Žiru je prema mišljenju Evre najbolji fudbaler Čelsija.



"Mislim da je Žiruu jedini problem njegovo ime. Da se zove Žirudinjo ili nešto nalik tome ljudi bi ga više voleli. Za mene je on najkompletniji napadač koji Čelsi ima i neshvatljivo mi je zašto je njegov stil igre pod lupom kada igra za reprezentaciju Francuske" - rekao je Evra u studiju "Skaj Sporta".



Dodao je da je još iz vremena u Arsenalu Žiru bio meta kritika, a da ga je uvek divilo to kako Francuz reaguje na izazove.



"Ukoliko bih vodio neki tim, on bi mi igrao stoprocentno. Svaki prelazni rok postoji transfer saga u vezi sa njegovim imenom, ali on je najbolji napadač kojeg Čelsi ima" - istakao je Evra.



Žiru je odigrao samo 47 minuta za Čelsi u Premijer ligi pre sinoćnje utakmice protiv Lidsa.