U PL dominiraju Portugalci, Bruno i "Sveti duh" najbolji!

Bruno Fernandeš je definitivno najbolje januarsko pojačanje.



Plejmejker je ekspresno podigao igru Mančester Junajteda koji sada ima i više nego realnu šansu da se naredne sezone vrati u Ligu šampiona.



Portugalac je bio ključni igrač i sinoć u pobedi nad Aston Vilom gde je učestvovao sa golom i asistencijom. Podsetimo Bruno je dobio i nagradu za najboljeg pre restarta.



Njegov sunarodnik Nuno Espirito Santo je osvojio za najboljeg trenera PL u mesecu iza nas. Vulverhempton je bio maksimalan u junu sa tri pobede nad Vest Hemom, Bornmutom i Aston Vilom.



"Vukovi" nisu dobro startovali juli pošto su u dva meča poraženi od strane Arsenala i Šefild Junajteda i tako izgubili korak u trci za top četiri.



