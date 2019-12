U Monaku prelomili, otkaz za Portugalca, poznato i ko će ga naslediti!

Košmarnu minulu sezonu je imao Monako, praktično su se borili za opstanak do poslednjeg kola, srediom sezone su otpustili Leonarda Žardima, postavili za prvog trenera Tijerija Anrija, ali ni to nije urodilo plodom, pa je Portugalac vraćen na "Luj drugi".



Uspeo je da zadrži "Kneževima" status prvoligaša, tokom leta uprava kluba nije žalila novac za pojačanja, ali je Monako u sredini tabele i čini se da se situacija neće uskoro promeniti.



Zbog svega, doneta je odluka da se Leonardu Žardimu po drugi put uruči otkaz i to nakon utakmice sa Lilom, kakav god njen ishod da bude.



Ovoga puta ipak neće umesto njega dovoditi novajliju, već će na mesto šefa struke postaviti iskusnijeg trenera, koji će za zadatak imati da ih vrati u vrh Lige 1.



Prema pisanju francuskih medija, tri stručnjaka su na listi želja uprave, prvi je Loran Blan, koji je dugo bez angažmana, iako iza sebe ima jako dobre rezultate.



Dovodio se često u vezu sa klubovima iz Premijer lige, ali je ipak bez posla već više od tri godine.



Druga želja je trener Rena Žulijen Stefan, čovek koji od 2018. godine predvodi ekipu sa "Rožon Parka", a minule sezone je osvojio i Kup Francuske sa ovom ekipom.



Poslednji je bivši trener Viljareala i Valensije Marselino, koji je u septembru ostao bez posla na "Mestalji", nakon neslaganja sa upravom.



On je sa "Slepim miševima" minule sezone izborio četvrto mesto u Primeri, a osvojio je i Kup kralja savladavši u velikom finalu Barselonu.