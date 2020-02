U Milanu sukob dva klana, sprema se senzacionalni povratak?

"Gazeta delo Sport" piše da je u Milanu došlo do sukoba između dve struje, sa jedne strane su Boban i Maldini, sa druge bivši predsednik Arsenala Gazidis koji sada vodi računa o finansijama.



Problem je nastao oko trenera, Gazidis gura Ragnika, Nemac je tehnički direktor Lajpciga, želi opet na klupu, poznat je po radu sa mladim igračima, a spekuliše se da bi Gazidis i Ragnik mogli da ubede vlasnike kluba da plate klauzulu za Halanda.



Pominje se još nekoliko atraktivnih imena kao pojačanja, ali budimo realni, bez velikog novca nema ni velikih imena.



Boban i Maldini bi da vrate u klub Alegrija koji je čovek kluba, odlično sinhronizovan sa upravom, osvojio je poslednju Milanovu titulu, ume da drži svlačionicu pod kontrolom i da izvuče najbolje iz tima. Ne bi mu trebala adaptacija, drugim rečima mnogo je sigurnije rešenje nego Ragnik.







Alegri je pod ugovorom sa Juventusom do leta, navodno ima dogovor sa velikim engleskim klubom, ali to nisu pouzdane informacije.



On se nije izjašnjavao o navodnoj ponudi Milana, ali bi tražio garancije kada su u pitanju igrači.



Videćemo šta će se dešavati, iako Pioliju ne ide loše, čini se da u klubu žele veće ime, neki mediji su preneli da je Ragnik već potpisao, ali su vlasnici Milana, investicioni fond Eliot to oštro demantovali.