U Mančesteru nisu imali rešenja, evo kako je Konte preporodio Lukakua!

Iako je u svojoj zadnjoj sezoni u dresu "crvenih đavola" postigao 27 golova na 52 utakmice, Belgijanac je bio pod lupom javnosti zbog evidentnih problema sa kilažom. Geri Nevil je i javno kritikovao napadača zbog neprofesionalizma, ali izgleda da to nije slučaj na "Meaci".



Engleski Telegraf piše da je problem bio digestivne prirode.



Lukaku je imao teškoća sa varenjem hrane, nešto što je promaklo samom igraču, ali i lekarskoj ekipi sa "Old Traforda". Usledio je transfer u Inter vredan 74 miliona funti, Belgijanac igra u formi života.



Navodno je na prvom treningu u novom klubu došao sa 104 kilograma, Konte mu je odmah zadao striktnu dijetu i dodatni trening. Italijanski doktori su ustanovili problem, Lukaku je skinuo tri kilograma posle samo desetak dana. Sa režimom ishrane se nastavilo, a rezultati se itekako vide.



Lukaku je postigao odigrao 31 utakmicu, mrežu je pronašao 21 put, predvodi svoj Inter u borbi za Skudeto. Sa druge strane Junajted je daleko od top četiri, a napada nikada nije bio jaloviji.



Izgleda da italijanska hrana više prija no "fish and chips".