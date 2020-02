U Liverpulu mogu da počnu sa slavljem, Siti je odustao!

Fudbaler Mančester sitija Fernandinjo rekao je danas da je Liverpul praktično osvojio titulu u engleskom šampionatu, ali i da njegov tim do kraja sezone mora biti jako oprezan kako ne bi ostao bez plasmana u Ligu šampiona.



"Ovo je naša sezona, jasno je da su razgovori važni, jer ne smemo da dozvolimo da se stvari odvijaju ovako. Liverpul je praktično osvojio ligu, s obzirom na to koliko bodova je ispred nas. Moramo da budemo oprezni do kraja sezone, jer bismo mogli da izgubimo još bodova i nakon toga i naše (drugo) mesto na tabeli", rekao je Fernandinjo, prenosi goal.com.



Mančester siti je proteklog vikenda poražen od Totenhema (2:0) i na taj način dodatno smanjio svoje šanse da dođe do titule u Premijer ligi.



Fernandinjo je naveo i da postoji mogućnost da "građani" ostanu bez mesta koje vodi u Ligu šampiona.



"Mogli bismo čak završiti i van mesta Lige šampiona, nadam se da ćemo sledeće nedelje dobiti pozitivnu reakciju od naših navijača kod kuće, jer je to više nego potrebno", kazao je Fernandinjo.