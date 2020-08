U Lidsu uskoro pada najvažniji potpis!

Trener fudbalera Lidsa Marselo Bijelsa blizu je potpisivanja novog ugovora, rekao je danas izvršni direktor tog engleskog kluba Angus Kiniar.







Bijelsa je vratio Lids u Premijer ligu, gde će se klub u predstojećoj sezoni takmičiti prvi put posle 16 godina.



Ugovor 64-godišnjeg argentinskog trenera istekao je na kraju sezone, ali je Kiniar uveren da će Bijelsa uskoro potpisati novi.



"Znam da su navijači nervozni, to me čini pomalo nervoznim, ali mislim da za to nema razloga. Marselo je apsolutno koncentrisan na posao, ali kao i prošle sezone, znam da su svi bili nervozni zbog ugovora, na njemu je da izdvoji vreme i fokusira se na potpisivanje. Iako razgovaramo gotovo svakodnevno, uglavnom se radi o pripremama za sezonu, a ne o ugovoru", naveo je Kiniar, preneo je "Bi-Bi-Si" (BBC).







Lids želi da kupi od Brajtona beka Bena Vajta, koji je prošle sezone bio na pozajmici. Lids je poslao i treću ponudu Brajtonu, od 25 miliona funti za 22-godišnjeg fudbalera.



"Brajton je bio jasan da taj igrač nije na prodaju i za sada tako stoje stvari. Razgovarali smo, voleli bismo da dođe do transfera, ali prihvatamo to da Brajton želi da ga zadrži. Imamo i druge fudbalere koje želimo da kupimo, a razgovori o tim transferima se vode istovremeno", dodao je Kiniar.



Lids će sezonu u Premijer ligi početi utakmicom na "Enfildu" protiv šampiona Liverpula, a izvršni direktor Lidsa se nada da bi navijači mogli da se vrate na stadion do oktobra.



"Premijer liga radi naporno sa vlastima, vode se razgovori. Mislim da ima razloga da budemo pozitivni i mislim da Vlada a to gleda kao prioritet, da se navijači vrate. Premijer liga i svi klubovi misle da možemo da uvedemo mere kako bi se navijači na bezbedan način vratili, prvo u malom broju, ali bi se taj broj povećava tokom sezone", naveo je Kiniar.