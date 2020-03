U Leverkuzenu se rodila nova zvezda!

Stigao je Paulinjo u Bajer Leverkuzen još leta 2018. godine za 20 miliona evra iz Vasko da Game.Bio je to rekordan transfer za klub iz Rija, a mladi Brazilac je u prvoj sezoni u Nemačkoj upisao 21 nastup u svim takmičenjima i postigao jedan pogodak.Svesni su na "Baj Areni" da će mu trebati vremena da se navikne na novu sredinu, dali su mu vremena i sada je jasno da nisu pogrešili.Ovaj 19-godišnji napadač je u današnjem trijumfu protiv Ajntrahta (4:0) pokazao zašto je jedan od najtalentovanijih napadača u Evropi u ovom trenutku.Postigao je dva pogotka i to zaista sjajna, ubeležio je i jednu asistenciju, 23 pasa sa 87% uspešnosti, šutirao je u pet navrata ka protivničkom golu, imao je tri uspešna driblinga, dva ključna pasa, a stvorio je i jednu veliku šansu.Golovi koje je postigao su takođe priča za sebe, kod prvog je odigrao odličan dupli pas sa saigrečem, ali je on sam povukao akciju, na kraju je izdržao dva jaka duela i ostao na nogama, odlično je proturio loptu pored odbrane Frankfurta i na kraju preciznim udarcem zatresao protivničku mrežu Kod drugog je još jednom pokazao da je sjajan egzekutor, odlično je najpre izbegao ofsajd zamku, ostao je sam pred golom Ajntrahta, lukavo je loptu poslao pored golmana, ona je praktično milela, ali je na kraju završila u mreži