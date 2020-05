U BiH bez sporta do jula

Najbolji fudbalski i rukometni klubovi u BiH nastaviće takmičenja najranije od 1. jula, odlučeno je danas, a prenela je "Hina".



"Naša je preporuka, zajedno s Institutom za javno zdravlje, da igranje utakmica ne treba razmatrati pre 1. jula, bez obzira na to o kom sportu se radi. Mi smo dobili uput pojedinih saveza iz Republike Srpske i prema njima smo odgovorili kao što odgovaramo svima prema ovoj meri", rekao je šef kriznog štaba Republike Srpske Alen Šeranić na konferenciji za novinare.



Uslov za na nastavak sporta u BiH je saglasnost nadležnih institucija u oba entiteta, Federaciji i Republici Srpskoj.



U Federaciji BiH se, kako prenosi "Hina", svakodnevno ublažavaju restriktivne mere u borbi protiv koronavirusa pa su savezi i profesionlani klubovi uglavnom za nastavak prekinutih takmičenja već početkom juna.



Košarkaško prvenstvo je proglašeno završenim još u martu, neporedno nakon prekida, a šampion je Igokea.



Šef kriznoga štaba RS je najavio da će u sledećoj fazi popuštanja mera biti predviđeno dopuštanje treninga profesionalnih klubova i da će se to najvjerovatnije desiti u nedelji nakon 18. maja.



"Mi ćemo sledeće nedelje proceniti i ako nastavimo da se krećemo u ovom trendu od 4,5 do 5 odsto zaraženih od ukupnog broja testiranih, ići ćemo s dopuštanjem treninga profesionalnim sportistima i održavanja treninga individualnih sportova koji su pre svega beskontaktni", dodao je Šeranić.