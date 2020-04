U Barsi trenirao najviše 50 minuta, zato je sada povređen?!

Letos je Malkom napustio Barselonu posle samo godinu dana i pojačao ruski Zenit u transferu vrednom 45 miliona evra.



Ipak, Malkom je ubrzo doživeo povredu zbog koje je propustio gotovo čitavu jesen. U intervjuu za Kadenu SER otkrio je i zanimljiv potencijalni razlog svoje povrede.



"Trenutno u Zenitu treniramo po dva puta dnevno, radimo intenzivnije nego što sam ja do sada trenirao, zato sam se i povredio kada sam došao u ovaj klub. U Barsi smo trenirali intenzivno po 40-50 minuta", rekao je Malkom.



Brazilac je takođe stao u odbranu svojih bivših saigrača, koji su često na udaru, naročito Leo Mesi koga bije glas da se ponaša kao vlasnik kluba.



"Barselonini igrači nisu toliko moćni koliko se to prikazuje u medijima. Naročito se Leo Messi ne ponaša kao da je klub njegov. Svaki put je razgovarao s nama kao kapiten, motivisao nas je i pričao sa svakim od nas pojedinačno, i to je sve", istakao je Malkom i nastavio da jedva čeka kraj pauze, jer mu nedostaje da gleda - Mesija!



"Jedna od loših strana ovog vanrednog stanja je to što ne možemo gledati Mesija kako igra. Smatram da će se on aktivno baviti fudbalom sve do svoje 40. godine života", zaključio je Malkom.