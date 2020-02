U Barsi sav prljav veš pokuljao napolje, ali dobra vest je, klub prelomio, ovo je prvo pojačanje za leto!

Iz Barse je pokuljala sva prljavština i loši odnosi u svlačionici, i dok Đerar Pike traži od igrača zajedništvo, ono što je napravio sukob Mesija i Abidala deluje nepopravljivo.



"Moramo da bude jedinstveni, ne pomaže da sada jedni druge gađamo uvredama, moramo da se fokusiramo na igru, na naš stil, to će jedino pomoći. Do sada smo sve teške trenutke prevazilazili jedinstvom", rekao je Pike.



On je dodao da samopouzdanje nije poljuljano nakon šokantne eliminacije iz kupa.



Podsetimo, Abidal je optužio igrače da su minirali Valverdea, ali je Mesi javno pitao direktora da kaže imena i rekao da svako mora da preuzme deo odgovornosti. Nije tajna, Argentinac je ljut jer klub nije učinio dovoljno da dovede Nejmara, a deo svlačionice bio je i protiv dolaska Grizmana. Sada se spekuliše da će Mesi iskoristiti klauzulu i otići ovog leta, a već smo pisali da je zainteresovano pet klubova, ali da jedan ima prednost u odnosu na ostale.









Mediji u Španiji tvrde da Englezi već razmišljaju kako da oslobode budžet za platu Mesija, koji bi zaigrao sa najboljim drugom. Ali, za sada, sve su to spekulacije. Barsa nije igrala loše, ali ne daje golove, zbog toga je jasno da će morati da uslede velike promene, Suarez je povređen, ali se priča da u klubu ne veruju da on može da se vrati na nekadašnji nivo.



Sve je izvesnije da stiže Lautaro Martinez, ne samo da je odbio ugovor sa Interom, već je navodno odbio i ponudu Junajteda i Sitija, želi u Barselonu. Katalonci bi morali da plate klauzulu od 111 miliona u prvoj polovini jula. I ne samo to, odlazak Mesija bi kao jedinu mogućnost ponudio povratak Nejmara, ali za ta dva transfera bilo bi potrebno najmanje 250 miliona evra. U situaciji kada bi Mesi otišao bez obeštećenja, Kutinja niko ne želi, Dembeleu je takođe pala cena (priča se o Romi), Umtiti neće da napusti klub, jasno je, neće biti nimalo lako rešiti sve probleme. Zbog toga je eliminacija iz kupa produbila sumnju, posle Superkupa, ovo je drugi trofej koji Barsa neće osvojiti.













Jasno da je Kup Kralja manje važno takmičenje, ali otvoriće nove frontove, već u nedelju sledi gostovanje Betisu, nimalo lako, Setijen protiv bivšeg kluba, Realu će ipak biti lakše u Pamploni, a Katalonci ne smeju da dopuste da Los Blankosi naprave osetniju prednost.