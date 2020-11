U Barsi protiv Mesija, ko i zbog čega?

Situacija oko Mesija i letnjih/jesenjih događaja se dobrano iskristalisala do sada.



Kapiten Barselone je nameravao da napusti klub po kraju prošle sezone, dogovor između Bartomeua i njega je bio da Argentinac može napustiti klub bez nadoknade kada uđe u poslednju godinu ugovora.



Bartomeu je pogazio reč, bivši predsednik je igrao na korona-kartu to jest kako se sezona nije završila u junu kada je Mesiju počela da teče poslednja godina u ugovoru. Nije pomogao ni zvanični zahtev Mesija za transferom - Bartomeu je zahtevao isplatu klauzule od 700 miliona evra koju u ovim vremenima niko nije lud da isplati, pa makar i za Mesija.



Bergistajn, jedan od čelnih ljudi u Mančester Sitiju izjavio je da su vrata "Etihada" otvorena za Argentinca, pojedini mediji pišu kako nema sumnje da je bilo razgovora između Gvardiole i Mesija oko selidbe u Englesku.



Magazin '442' donosi pak priču iz drugog ugla, njihov novinar Endi Miten koji radi u Barseloni tvrdi da nisu bili svi srećni zbog Mesijevog ostanka.



Jasno ovo znači još jedna sezona plaćanja plate Argentinca koja iznosi oko 40 miliona evra plus ove godine 'leže' i bonus za lojalnost u iznosu od 66 miliona evra. Prva polovina je već podmirena, preguraće se valjda i druga.



"Bili smo uznemireni kada je Mesi odlučio da ostane. Svi su. Znali smo da to znači dalja smanjenja plata, što se i desilo, samo kako bi se isplatila Mesijeva plata. Volim ga, volim šta je sve uradio za naš klub i fudbal, ali svoju porodicu i svoj posao volim više", izjavio je jedan od zaposlenih u klubu koji nije fudbaler.









"Postoji previše nejasnoća u svemu ovome. Mesi nije imao poverenje u bord čelnika Barselone, ovo je i javno potvrdio. Nemam sumnje da je razgovarao sa Gvardiolom, pod njim je beležio najbolje partije, ali ima ugovor a ugovor je ugovor", izjavio je katalonski trener Markez koji je vodio Las Palmas u Primeri 2017. godine.



Deluje da većina navijača slavi ostanak svog kapitena, ali deluje da je Argentinac trenutno u ovim vremenima preveliki luksuz i opasnost za funkcionisanje kluba sa "Nou Kampa".