Riding je uspeo da stigne do nove pobede u sezoni, ovoga puta je savladan Vikomb vondererse sa 1:0.



Zanimljivo da je tim Veljka Paunovića imao samo jedan udarac u okvir gola i da je on završen pogotkom, a strelac je bio Žoao u 64. minutu utakmice.



Ekipa koja je prvi put ove sezone u Čempionšipu je pravila ogromne probleme Veljku, igrala dosta tvrdo, ali je Riding uspeo da stigne do nove pobede i 16. boda ove sezone što znači da su sada usamljeni na samom vrhu tabele.



Sjajne vesti iz Čempionšipa, samo neka ovako nastavi...





Inače, ovo je najbolji start Ridinga u poslednjih 35 godina.