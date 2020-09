Tviter bruji o Grujiću!

Iako protivnik nije bio visoko kotiran, Marko Grujić je odigrao odličan meč.







Postigao je i gol protiv Linkolna u pobedi od 7:2 u gostima, bio dominantan čitav meč, što se može videti i na osnovu objava navijača Liverpula koji su pratili njegovu partiju sa velikom pažnjom.





Grujiću je ovo bio prvi gol u zvaničnim mečevima za Liverpul.







Pogledajte neke od objava.



hope grujic stays tbf because he’s a good player and with gini leaving after next season and milly set te leave eventually there’s gonna be spots for him soon — liam 🇮🇪🇦🇺 (@ftblliam_) September 24, 2020

My MOTM is Grujic, plugged on solid for 90 — 🔥CHAMP19NS🔥 (@Starsky_LFC) September 24, 2020

Grujic And Shaqiri should be part of the squad — 🅰️ (@Aran0123) September 24, 2020

Lincoln vs Liverpool

Adrian- 6

Neco- 6

Rhys- 5

Van Dijk- 7.5

Tsimikas- 7.5

Grujic- 7.5

Jones- 8

Elliott- 6.5

Shaqiri- 8

Minamino- 8.5

Origi- 6



Subs

Fabinho- 7.5

Jota- 6.5

Keita- 7 — Darius (@jzerys) September 24, 2020

He won’t get much of the appreciation for tonight’s performance but I though Marko Grujic was fantastic tonight.



Could be a good player to have for the future. #LFC — The Anfield Buzz (@anfield_buzz) September 24, 2020

Grujic?? No one is talking about his performance enough. Was outstanding! — Adam Umar (@adamEyeAm) September 24, 2020

After watching Minamino, Curtis Jones, Shaqiri, Grujic and Tsimikas tonight, I can say that if liverpool's Team B participate in the EPL as a team of their own, they would still be among top 6 — THE K!ZZ! 🌞 (@thekizzitweet) September 24, 2020

