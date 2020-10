Tvente – Zaboravljeno holandsko čudo!

Kada se pomene Holandija, uvek se misli na veliku trojku koja je među sobom podelila 64 titule. Naravno, ovde računamo profesionalnu fudbalsku ligu koja je počela 1956. Titulu je u početnim godinama osvojio Utreht, AZ je 1980. Ima strašnu generaciju, a krajem prošle decenije je Luj Van Gal sa ekipom iz Alkmara uspeo da ostavi za sobom veliku trojku.Ali, sve to ne može da se poredi sa holandskim čudom koje je napravio Tvente.Ta godina je pomalo nepravedno zaboravljena, pre 10 godina su bili prvaci, onda su usledile finansijske kazne, sukob sa federacijom, odlazak u niži rang. Ali to je tamna strana priče. Ona mnogo svetlija ispunjava grad Enšede ponosom, dočekali su da se popnu na pijedestal holandskog fudbala.Sve je počelo 2003. kada je klub bio u finansijskim nevoljama i kada je novi bord uspeo da ih spasi. Jop Musterman je bio ključni čovek u podizanju Tventea, ali na kraju i onaj koji je prodavao najbolje igrače pre nekoliko godina kako bi spasio klub koji je tonuo u bankrot.Fred Ruten je od 2006. napravio veoma dobar tim, Kenedi Bačiroglu (ako igrate FM znate ko je lik, zatim Otman Bakal, reprezentativav Engelara, Luk Vilšajr, Marokanac El Ahmadi, da ne nabrajamo, ova zanimljiva ekipa je recimo tih sezona uspevala da odoli i Ajaksu u Amsterdamu. Prvu sezonu pod Rutenom su završili kao četvrti, ali to je tek bio početak.Naredne godine Tvente je završio kao vicešampion, zanimljivo da je Rutenov pomoćnik bio sadašnji trener Ajaksa, Ten Hag. Te godine je Švajcarac, poreklom iz Konga, Blez Kufo tresao mreže kao šale, dao je 22 gola, on je sa sedam godina postao ikona u Enšedeu, postigao je 114 golova za sa holandskog istoka, blizu granice sa Nemačkom.Te sezone u timu je bio i Marko Arnautović, ali i Brafhejd, Elija koji je stigao iz Den Haga, na golu je stajao legendarni Sander Bošker koji je osim sezone u Ajaksu kada je grejao klupu čitavu karijeru proveo u Tventeu.A onda je Ruten prihvatio ponudu Šalkea, otišao u Bundesligu, a klub je na opšte iznenađenje angažovao Stiva Meklarena, čoveka koji je uspeo gotovo nemoguće, da Engleze ne odvede na prvenstvo Evrope.Bivši selektor je nastavio gde je stao prethodnik, još jedno drugo mesto, međutim, sjajne partije privukle su veće klubove, Marko Arnautović je otišao 2009. u Inter, Elija i Brafhjed su se preselili u Fejenord, odnosno Bajern.Kupili su za pet miiona malo poznatog Kostarikanca Brajana Ruiza Gonzalesa od Genta, stigao je Miroslav Stoh na pozajmicu iz Čelsija, kako bi bio partner N’Kufou u napadu.Činilo se da je klub iz Enšedea pogodio sa svim pojačanjima, Teo Jansen, Vout Brama su odigrali sezonu karijere. Tvente je te šampionske godine dobio 16 od 17 mečeva kod kuće, to je odlučilo. Od 85 bodova, 51 osvojen kod kuće, Ajaks su tukli sa 1:0, a Fejenord, kada je bilo najvažnije, u pretposlednjem kolu sa 2:0.Niko nije mogao da veruje u ovaj rasplet, a Meklaren, prezren u domovini je postao prvi engleski menadžer koji je osvojio titulu u nekoj od jačih liga van ostrva, posle Ser Bobija Robsona koji je bio prvak 15 godina ranije sa Sportingom iz Lisabona. Ostalo je sećanje i statua za pomenutog N’Kufoa koji je, ponovimo sa 114 golova najbolji strelac u istoriji kluba.