Tužno podsećanje za Real, dve godine bez Ronalda - Tropa!

Danas je tačno dve godine od kada je Kristijano Ronaldo odigrao poslednju utakmicu za Real. Naime, tog dana 2018. osvojio je Ligu šampiona, četvrtu sa Realom.



Nije oprostio kako se priča, laž posle Kardifa, godinu dana ranije kada je razbijen Juventus, da će mu biti povećana plata.



Otišao je baš u Juventus posle Kijeva, Real ga je prodao za 100 miliona, a dobio je platu 10 miliona veću nego u Madridu. Ostale su brojke, i 2009. je vredeo blizu 100 miliona, tada svetski rekord, ali tržište je od tada "podivljalo", pa je rekord srušen, mada je Ronaldo zajedno sa Mesijem obeležio deceniju.



Potukao je sve rekorde u Realu, dao 450 golova za "Los Blankose", uz četiri Lige šampiona, osvojio je dve Primere, tri puta bio svetski prvak, po dva puta radovao se Kupu Kralja i evropskom Superkupu.



Posle njega više ništa nije bilo isto. Iako su u Realu verovali da će naći zamenu, prethodne dve godine su pokazale da je to nemoguće.



Naime, Kristijano je ostavio takvu rupu da je Real prošle godine ispao iz trke za titulu u martu, nije odbranjena titula u Ligi šampiona, i ove sezone su na pragu ispadanja od Sitija, ako LŠ bude nastavljena u avgustu. Sada je Real u trci sa Barselonom za titulu, šampionat se nastavlja 11. juna.











A Ronaldo?



Sa Juventusom je osvojio titulu, no, to se podrazumeva. Bio je najbolji igrač Serije A, ali Juventus nije uspeo u Ligi šampiona, ispali su od Ajaksa, iako je u osmini finala het-trikom Ronaldo izbacio omiljenu žrtvu Atletiko. Ove sezone, Juve vodi u prvenstvu, boriće se sa Laciom do kraja za krunu, izgubili su u prvoj utakmici osmine finala protiv Liona 1:0, čeka ih revanš na praznoj "Areni", ali recimo i to da će Lion biti tri meseca bez fudbala.



Ronaldo nije uspeo da odbrani "Zlatne lopte", pre dve godine je uzeo Modrić, prošle Mesi, videćemo kako će se završiti bitka 2020.



U svakom slučaju Real je najveći gubitnik, osvojili su titulu šampiona sveta bez Ronalda, a i španski Superkup i ništa više, doduše ova sezona nije završena.



Juventus je dobitnik, na planu popularnosti, povećanja prihoda, Ronaldo je "zlatna koka", ima još dve sezone ugovora, neće ga pustiti, iako ima 35 godina. Napašće ove sezone Ligu šampiona, ako prođu Lion, pred finalom su kupa Italije, ako se bude igrao.



Ipak, ono što je zaključak, veliki gubitnik je Real, jednostavno bez Ronalda to nije isti tim, a mnogi kažu i isti klub. Na kraju i brojevi, sa Ronaldo, postizali su 2.66 golova po utakmici, od kada je otišao 1.77.



Dalji komentar nije potreban...