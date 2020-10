Tužne slike iz Torina, evo šta kaže predsednik Juventusa!

Iako smo se nadali do poslednjeg minuta da ćemo gledati veliki derbi Kalča između Juventusa i Napolija od meča u Torinu nema ništa.



Pirlo je saopštio sastav prvog tima, sa druge strane Napolitanci nisu ni krenuli iz Napulja.



De Laurentis je odlučio da tim neće putem severa Italije, videćemo kakve i kolike poslediće će klub podno Vezuva snositi zbog toga.



Podsetimo, zdrastveni centar u Kampanji, regiji gde se nalazi Napulj, proglasio je nestabilno stanje u regiji. Oglasio se ubrzo i Speranca, ministar zdravlja Italije je najavio da se meč neće igrati.



Potom su se oglasili čelnici Serije A i Juventusa. Zahtev Napolija za odlaganjem meča je odbijen sa navodima kako su pojedini klubovi imali iste probleme, ali su ipak igrali svoje mečeve italijanskog prvenstva.



Juve arena je prazna, pred medije i novinar je izašao Andrea Anjeli, predsednik Juventusa.



"Ovde sam zato što je jedino pravedno da podelim naše mišljenje. Treba nam jasnoća. Postoje predviđeni protokoli za ovake situacije, ovo je predvidivo, da će biti jedan ili dva slučaja COVID-a u timu. Imamo protokole odobrene od Ministarstva zdravlja i Serije A koja nalažu odlazak u izolaciju u prostor koji je odredila zdrastvena organizacija te regije. To nam omogućava da nastavimo sa treningom i igranjem ako je testiranje regularno. Federacije, Ministarstvo i centri su nam sve objasnili. Juventus je otkrio dva pozitivna slučaja juče, tako da smo ušli u mehur kako bi bili spremni za utakmicu večeras"



"Protokol je odobren od Vlade i ministarstva. Ako imamo protokol, onda se možemo suočiti sa raznim scenarijima. Fokus ostaje na zdravlju nacije, naravno, ali ovi protokoli postoje kako bi nam se dozvolilo bavljenje našom profesijom"















Anjeli je potom pitan da li je imao kontak sa De Laurentisom, predsednikom Napolija.



"On je zahtevao da se odloži utakmica, što može biti legitiman zahtev, ali postoje jasna pravila i moramo se držati njih. Nije do mene da kažem da li moramo menjati pravila. Ja ih pratim kako su napisana. Protokol je precizan i znamo šta treba raditi u slučaju pozitivnog testa. Kao klub koji ima internacionalno takmičenje mi imamo tri brisa nedeljno - uvek dva dana pred utakmicu. Neizbežno je da će timovi imati pozitivne slučaje. Verujem da je većina naših zaraženih bila asimptomatično, da nismo pratili i testirali, verovatno bi se proširilo"



"Da je nama stiglo takvo saopštenje iz Pijemonta mi ne bi otišli, ali nama ne bi stiglo takvo saopštenje od strane našeg zdrastvenog sistema. Ukoliko bi bilo, to bi značilo da nismo uspeli da pratimo protokol. Po mom mišljenju takvo saopštenje ne treba ukoliko klub radi metodično", završio je Anjeli.



Ostaje da se vidi šta dalje, jasno da na ovome neće stati.