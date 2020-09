Tužan kraj Simeonea i Toresa!

Fernando Tores se povukao iz profesionalnog fudbala avgusta prošle godine. To nije učinio iz svog dečačkog kluba Atletiko Madrida već iz Japana gde je nosio dres Sagana Tosua.



Amazon video platforma će već od sutra prikazati dokumentarac o životu "El Ninja", legendarni napadač se dokačio i odnosa sa Simeoneom tokom svog povratka u Atletiko Madrid.



Španac je prvo došao na pozajmicu iz Milana početkom 2015. godine da bi krajem sezone i u potpunosti bio ponovo "jorgandžija" pošto mu je ugovor sa "rosonerima" istekao.



Ipak nije sve išlo glatko, odnos sa Čolom nije bio najprijateljskiji. Dvojac je i igrao zajedno u Atletiku u periodu od 2005. do 2007. godine, ipak saradnja je drugačija na relaciji trener-igrač.



"El Ninjo" je imao dobar početak, a onda je u sezoni 2016/2017 Španac dobio 'nagradu' u vidu klupe. Simeone je na par konferencija i potkačio nekadašnjeg saigrača.



"Uvek je isto sa svim napadačima, ne daju gol, ne pričaju ni sa kim i onda uslede kritike. Gameiro ne daje golove i kritikuju ga, Fernando ne daje golove, ali je on idol tima. Ima dosta navijača i tako se provlači", izjavio je Simeone.



Tores je u dokumentarcu dao svoje viđenje odnosa sa trenerom.



"Mislim da me nikada nije video kao startnog napadača. Za mene je bilo najvažnije da sam tamo gde pripadam. Nisam brinuo oko uslova, ali osećao sam veliku odgovornost prema navijačima. Nikada nisam pitao Simeonea za objašnjenje pošto znam kakav je. Ne znam da li je problem bio lične ili profesionalne prirode, moguće oba. Ali u jednom trenutku je puklo"



"Prihvatio sam realnost da neću početi svih 40 utakmica, ali nikada nisam razumeo zašto sam toliko na klupi", izjavio je Tores u svom dokumentarcu.









Na kraju je morao da interveniše predsednik Gil Marin koji je sazvao sastanak na kraju 2017/2018 sezone posle konferencije gde je Simeone izjavio da ne bi zadržavao Toresa još jednu sezonu.



Sam Simeone, koji se pojavljuje u dokumentarcu, se prisetio razgovora.



"Od idola kluba postoje velika očekivanja, mnogo medijske pažnje, ali kao trener morate balansirati sa time šta je najbolje za tim. Bio je to veoma iskren i pošten razgovor. Zagrlili smo se posle, rekli smo šta imamo. Bili smo direktni, morali smo", izjavio je Čolo.