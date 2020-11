Tužan je ovakav Arsenal, "Lavovi" odneli ceo plen!

Već u prvom minutu su gosti postigli gol, nakon Griliševog dodavanja Mekgin je opalio po lopti i smestio je u gol, ali je vrlo brzo gol poništen zbog ofsajda.U 25. minutu gol u mreži Arsenala, sasvim zasluženo, lopta je bila upućena na drugu stativu gde je bio Trezege, učinilo nam se da je on smestio loptu u mrežu, ali je zapravo gol delo Sake, fudbalera Arsenala. Kada se očekivalo da će Arsenal biti bolji rival u nastavku, Aston Vila je preuzela sve konce igre u svoje ruke. Imao je domaći tim dobar period igre do 62. minuta kada su se ispromašivali Sebaljos, Vilijan i Holding. I onda teror Aston Vile.Igrao se 72. minut kada je Luiz poslao dugu loptu, Barkli je uhvatio volej i poslao je pravo pred gol, a tamo je bio Votkins koji pogađa za 0:2! U 75. minutu kontra koja kreće od golmana gostiju, preko Griliša koji je trčao koliko ga noge nose i dodao do Votkinsa koji ne greši za konačnih 0:3 ! Mat u tri poteza.