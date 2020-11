Tuhel sada i protiv igrača, nema više nikog na svojoj strani!

PSŽ je opet odigrao ispod svog nivoa, nije izgubio, ali remi sa Bordom ponovo je izneo prljav veš ispred kuće.



Tomas Tuhel nije imao pohvalne reči za svoje igrače, i očigledno je da nešto ne štima. PSŽ je u Ligi šampiona jedva pobedio Lajpcig posle sumnjivog penala, dok u Ligi 1 ima "samo" osam pobeda na 12 odigranih mečeva.



"U prvom poluvremenu igrači su sledili plan i bilo je dobro. Nažalost, nismo uspeli da zatvorimo utakmicu i da damo treći gol, pravili smo greške u defanzivi... To su stvari koje se dešavaju. Ali u drugom poluvremenu potpuno smo se izgubili. Bili smo iscrpljeni i nemam objašnjenje za takvo izdanje. Veoma sam razočaran igrom ekipe. Imali smo dovoljno vremena da se odmorimo posle Lige šampiona i zato je nedopustivo da tamo odigramo drugo poluvreme. Uglavnom branim svoje igrače, ali sada nemam razloga da to uradim opet", rekao je Tuhel i nastavio:



"Posle poraza od Monaka branio sam svoju ekipu. To je bila utakmica posle reprezentativne pauze, posle dugih putovanja. Ali sada ne mogu da prihvatim izgovore, jer smo imali dovoljno vremena da se pripremimo kao što sada imamo još tri dana da se spremimo za Mančester Junajted", istakao je Tuhel.







Mnogi veruju da Tuhel u sredu igra za svoj ostanak, jer u slučaju poraza od Junajteda, mogao bi da dovede u pitanje plasman u osminu finala Lige šampiona.



Nije tajna da je Tuhel u veoma lošim odnosima sa direktorom Leonardom i da imaju neslaganja oko transfer politike.



Ipak, problem je sada još dublji, Tuhel polako gubi i svlačionicu, naročito posle ovakvih javnih istupa...