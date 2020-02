Tuhel potvrdio, vraća se Nejmar

Nejmar je zbog povrede rebra propustio četiri poslednje utakmice, ali će biti u sastavu u utorak od 21 čas u Dortmundu, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.



"On je dobro, treniraće i igraće u utorak, osim ako mu se ništa ne bude dogodilo. To menja gotovo sve za nas", rekao je Tuhel na konferenciji za novinare.



Nejmar prošle godine nije igrao u nokaut fazi Lige šampiona zbog povrede stopala.





"Ima samopouzdanje, kvalitet i sposobnost za odlučujuće stvari. To sve menja njegovim saigračima, za Kilijana Mbapea... To mi daje mnogo samopouzdanja, kao i celom timu", naveo je trener pariskog kluba.



Utakmicu protiv Amijena (4:4) u subotu osim Nejmara, propustili su Kilijan Mbape, Tomas Menije, Presnel Kimpembe, Leven Kurzava i Pablo Sarabija, ali su svi u ekipi za meč u Nemačkoj.



Meč će propustiti Leandro Paredes i Erik-Maksim Čupo-Moting.



Nejmar je 2017. godine za rekordan transfer od 222 miliona prešao iz Barselone u Pari Sen Žermen. Od tada je odigrao samo jednu nokaut fazu Lige šampiona, pošto je imao dve ozbiljne povrede.



Pari Sen Žermen je 2011. godine kupio katarski konzorcijum i tada je rečeno da je osvajanje Lige šampiona glavni cilj.



"U sportu se dešava da izgubite. Ali, mi to moramo da prihvatimo, da izvučemo pouke iz poraza, da rastemo i razvijamo se. Vreme je da to dokažemo", rekao je Tuhel.