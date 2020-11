Tuhel opet eskplodirao!

Sinoć smo videli i treći susret PSŽ i RB Lajpciga ove godine, susret je pripao Tuhelovom timu koji je slavio zahvaljujući kontroverznom penalu i sigurnoj egzekuciji Nejmara. Ova pobeda Francuze stavlja ispred Nemaca u grupi, ali mediji nisu bili zadovoljni igrom Tuhelovog tima.



Očekivalo se dosta više od finaliste LŠ, PSŽ je imao tek tri šuta u okvir. U prvom poluvremenu su imali tek 37.2 procenata poseda što je najslabiji učinak od utakmice sa Bajernom 2017. godine.



"Umoran sam odgovaranja na vaša pitanja. Ako imate hrabrosti, ako imate mu**, idite i pitajte igrače u svlačionici. Momci su mrtvi...igrali su srcem. Igrali smo jedanaest utakmica u ligi plus četiri u LŠ, a imali smo i oko 100 povreda. Video sam da prosečno imamo sedam povređenih fudbalera po utakmici. Najteža stvar za uraditi jeste naći 11 igrača koji mogu imati fizički učinak. Spremićemo plan za Mančester. Ako se igrači osećaju bolje, igraćemo bolji meč. Ako moramo da se branimo duboko, onda ćemo uraditi to", izjavio je Tuhel .



Tuhel se sprema za put na "Old Traford" u narednom kolu, dok šesto kolo igraju sa Bašakšehirom na svom "Parku Prinčeva".