Tuhel je gotov? Plan "A", "B" "C" i "D" za Pari Sen Žermen?

PSŽ traži trenera, izgleda da to više nije tajna. Tuhelu nije ponuđen novi ugovor, najkasnije u leto 2021. tri godine pošto je nasledio Unaja Emerija on bi mogao da ode. Rat sa Leonardom traje, Brazilac smatra da Nemac nije pravi trener za Parižane.



Takođe, on hoće da se okruži svojim ljudima, Tuhela je podsetimo, doveo Antero Enrike bivši direktor. Postoji priča da je on praktično samo sproveo u delo zamisao ljudi bliskih porodici Al-Tani, vladarima Katara i da je Tuhel bio iznenađen i sam kada je stigla ponuda.



On je podsetimo, napustio Dortmund zbog neslaganja sa prodajom najboljih igrača i sukoba sa tadašnjim skautom Mislintatom koji nije želeo da prepusti deo odgovornost treneru, niti da se konsultuje kada su u pitanju fudbaleri koji se uklapaju u Tuhelovu koncepciju.



Sada se dešava slično. U PSŽ niko ne broji domaće trofeje, toliko su nadmoćni da se to podrazumeva. Tuhel je u Parizu osvojio dve titule prvaka, po jedan kup i Liga kup, prošle sezone je stigao do het-trika.



Ali, priča se da bi i pored toga dobio otkaz, da pod njegovom komandom klub nije stigao do finala Lige šampiona, najdalje ikada. Da je dobio poslednju utakmicu, stigao bi do pokera i ušao u istoriju.







Nisu samo rezultati problem. Nemac i dalje smatra Nejmara ključnim igračem, deo svlačionice se buni jer Brazilcu dođe "žuta minuta" pa se zabavlja na terenu, ne da loptu nikom, deo toga videli smo u porazu od Junajteda.



Sa Mbapeom nije u dobrim odnosima, sećate se verovatno kazni zbog kašnjenja, ali i činjenice da je pre dve sezone Mbape odigrao samo 28 mečeva u prvenstvu što ga je sprečilo da uzme "Zlatnu kopačku". On je odmah nakon te sezone rekao da nije siguran hoće li mu klub dozvoliti da preuzme ulogu koju zaslužuje što je podiglo dosta prašine. Prošle sezone nije bilo ispada, ali sa nekim drugim trenerom, Mbape bi verovatno još jednom razmislio da ostane, odnosno produži ugovor.



E sada, Leonardo neće odustati od Alegrija koji se pominje i kao trener Intera, ali postoji problem. Nisu svi oduševljeni Italijanom koji je tradicionalista, ne govori francuski, a ni engleski mu nije dobar.







Zbog toga deo ljudi iz kluba gura Tijaga Motu koji je klupska legenda, imao je kratko negativno iskustvo u Đenovi, ali je veliki autoritet i on bi bio pariska verzija Gvardiole, Zidana, Pirla, ljudi koji su iz kopački uskočili u trenerske cipele.



Postoje još dva imena, Loran Blan koji je dobio otkaz i koji nigde nije radio od 2016. a bio je na platnom spisku, ali legendarni štoper koji je završio avanturu u PSŽ pre četiri godine sa devet domaćih trofeja u tri sezone (ne računamo tri Superkupa) bi možda bio prelazno rešenje.







Postoji i plan "D" kako ga zovu francuski mediji, u pitanju je Poketino koji je ranije dovođen u vezu sa Parižanima, ali priča se da on čeka, ili Real, ili povratak u Englesku gde ga vezuju za klupu Junajteda. Njegova prednost nad Alegrijem je što govori, jasno francuski kao maternji, na kraju krajeva tri godine na početku veka je igrao u Ligi jedan, dve sezone za PSŽ, pa je otišao u Bordo. Sa "Svecima" je Argentinac osvojio Intertoto kup, i izgubio jedno finale kupa od Oksera.



Sve u svemu, Tuhel bi mogao pre kraja sezone da dobije otkaz, neuspeh u Ligi šampiona posle poraza od Junajteda na startu bi ubrzao stvari, bez trijumfa u Turskoj protiv tamošnjeg šampiona Bašakšehira, stvari bi bile vrlo komplikovane, jer su Turci najslabiji tim u grupi, a Junajted i Lajpcig posle startnih pobeda deluju kao timovi koji bi mogli da u ovoj ranoj fazi naprave prednost, posle je to teško stići.



Zbog toga, ako Tuhel ne dobije u Istanbulu, moguće je da će od četvrtak već tražiti novi posao...