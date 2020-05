Tuga, šokirali Grobare, Partizan pamti, Marka Ameliju, Livorno na dobošu, suma sramotno mala!

Priča je tužna, ali i pokazuje stvarnost italijanskog fudbala.



Livorno, dugogodišnji prvoligaš, klub koji je u slavnim danima u prošloj deceniji stigao do Evrope, čak gostovao u Beogradu protiv Partizana, kada je golman Amelija pogotkom u nadoknadi zaledio "Grobare", sada je pao na niske grane.



"Amaranti" poznati kao levičarski grad, tribini na kojoj stoje Staljinova, ali i Titova slika sada prelazi u ruke Holanđanina, libanskog porekla, Jusifa Majda.



Porodica Spineli za koju se vezuju najveći uspesi kluba je odlučila da se oslobodi svog čeda koje su posle 55 godina vratili u Seriju A, 2004. Klub je devedesetih propadao, igrao po nižim ligama, a Aldo Spineli, lokalni bogataš kupio ga je 1999. Zanimljivo kada su debitovali u Seriji A, na meču je bio tadašnji predsednik Karlo Azeljo Ćampi, koji je rođen u gradu i veliki je navijač ovog kluba. Kristijano Lukareli, idol navijača i posvećeni komunista je svojim golovima vodio Livorno do mesta u gornjoj polovini tabele, njihovi dueli sa desničarkim Laciom, ali i Berluskonijevim Milanom su obišli svet, 2006. su debitovali u Evropi.



To je bio jedini put, uspeli su da se probiju iz grupe, kada je u Beogradu Amelija dao gol, čuvar mreže je u očajničkom poslednjem napadu izjednačio na 1:1, pa su Italijani otišli dalje, gde su ispali od Espanjola.











Ispadali su dva puta iz Serije A, ali se i vraćali, 2009. i 2013. Stigli su i do treće lige, ali su 2018. ponovo ušli u Seriju B. Svih ovih godina su se menjali treneri kao na traci, Spineli je često sam sastavljao tim, mešao se, sedeo na klupi, dovodio u pitanje autoritet stručnog štaba, smenio je 28 trenera za isto toliko godina, neke je vraćao, recimo Donadonija, Macarija, Perotija, Davide Nikolu i Panućija.



Sada je kraj, Spineli prodaje Livorno koji je zakucan za dno u Seriji B i vratiće se u niži rang, osim ako ne bude ispadanja i druga liga bude imala 48 timova podeljenih u dve grupe.



Navija za tu soluciju jer klub je prodao za pola miliona evra, a ako Livorno ostane drugoligaš, onda će dobiti milion i po bonusa.



Posao je zaključen, a komšije iz Pize se nadaju da će Livorno ostati jer to je jedno od najvećih rivalstava Italije, ne samo kad je fudbal u pitanju.