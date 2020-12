Tuga, ovako su izgledali poslednji Maradonini sati...

Prošlo je više od sedam dana od kad nas je napustio čuveni argentinski fudbaler Dijego Armando Maradona, ali detalji njegove smrti neprekidno izazivaju pažnju.



Maradona je prošle srede preminuo u 60. godini života, ali je BBC nedelju dana kasnije otkrio kako su tekli poslednji sati slavnog El Pibea.



Ono što izbija u prvi plan su neljudski uslovi u kojima je Maradna dočekao kraj svog života.



Kako se navodi, Dijego je ležao na dva crna dušeka bez čaršafa. Televizor u sobi je bio napola prekriven celofanom, a na prozorima nije bilo roletni.







Svuda po podu okolo su bile razbacane papirne kesice pune krpica pored plastičnih kesama sa ličnim stvarima.



Imajući u vidu kakvog je zdravstvenog stanja bio Maradona iznenađuje da u poslednjim satima života nije imao defibrilator i bocu sa kiseonikom.



Bez obzira na to što je za života stekao desetine luksuznih kuća, završio je u sobi koje nalazila u prizemlju i bila namenjena za bilijar.



Kako se dodaje, Maradona je trebalo da boravi u ovom objetku do 31. januara, koliko je trajao zakup koji su ugovorili njegova ćerka Jana i advokat Matijas Morla.



Jedan od razloga zašto su se odlučili da to bude prizemlje bio je i taj što Maradona nije mogao da ide na stepenice.