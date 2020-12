Tuga, kriju Maradoninu smrt od čoveka koji je sa njim pokorio svet!

Vest o smrti Dijega Maradone proširila se velikom brzinom i došla do svakog kutka na planeti.



Ipak, i dalje postoji jedan čovek koji to ne zna i to sa razlogom.



Selektor Argentine koji je osvojio Svetsko prvenstvo 1986. godine Karlos Biljardo je dugo bio na lečenju u bolnici, a njegov brat Horhe sada vodi računa o njemu kod kuće



On je kazao medijima da porodica ne želi da Biljardo sazna o Maradoninoj smrti jer bi mu to dodatno ugrozilo zdravlje.



"Ugasili smo sve televizije, ne želimo da se šokira. Mnogo bi ga to zabolelo, možda bi mu i život ugrozilo. Isključili smo kablovsku televiziju pod izgovorom da postoji problem s prijemom signala. Puštamo mu serije sa Netfliksa", kazao je brat, dok je Karlosov sin istakao da je svestan da istinu ne mogu da kriju doveka.



"Skupiće se nekoliko igrača iz te ekipe, doći će Karlosu u posetu i reći će mu za tužne vesti. Bolje nego da sazna gledajući utakmice na TV-u", rekao je on.



Biljardo još uvek ne zna ni za smrt Hozea Luisa Brauna koji je takođe bio u pobedničkoj ekipi te 1986. godine.