Naime, Džerom Boateng i Leon Gorecka su se potukli na treningu Bavaraca.



Kako prenose nemački mediji, Boateng je poludeo nakon jednog neopreznog starta svog klupskog kolege, pa je došlo i do fizičkog obračuna.



Boateng je šakom udario svog saigrača u glavu, a onda su se umešli trener Hansi Flik i Robert Levandovski i razdvojili ih.



Boateng je potom uzviknuo: "Lopta nije bila ni blizu i on ide otvorenim đonom na mene! Kakvo je to sra***".



Navodno se nakon svega nisu ni izvinili jedan drugom, ali izgleda da neće biti ni kažnjeni od strane kluba.